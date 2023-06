Calciomercato: tutte le trattative in tempo reale

In attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato professionistico, Antenna Sud segue in tempo reale tutte le trattative dei club pugliesi e lucani. Aggiorna questa pagina per conoscere le ultimissime notizie.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

17.23 – Barletta: Sondato Vito Di Bari per la panchina Il Barletta avrebbe sondato anche Vito Di Bari, classe 1983, ex allenatore della Fidelis Andria. La priorità resta comunque Nicola Ragno, anche se quest’ultimo non ha ancora sciolto le riserve sul Nardò e che sembrerebbe orientato ad accettare la proposta dell’Altamura.

17.00 – Messina: Presidente Sciotto, ‘Non iscriverò la squadra’ Saltata la trattativa con il gruppo rappresentato da Rocco Arena, è arrivato l’annuncio shock del presidente Sciotto: Il presidente del Messina, Pietro Sciotto, come annunciato ripetutamente in passato e più recentemente il 24 maggio scorso, con grande rammarico e dolore, ha preso la decisione di non iscrivere la squadra al prossimo campionato”.

14.48 – Casarano: Avanti con Foglia Manzillo e Montervino Salvo straordinari colpi di scena, il Casarano proseguirà con Antonio Foglia Manzillo in panchina. Verrà confermato anche il direttore sportivo Francesco Montervino, che a differenza del tecnico non era in scadenza contrattuale con il club.

14.35 – Casarano: Strambelli nel mirino di Sambenedettese e Piacenza Nicola Strambelli, attaccante classe 1988, in scadenza con il Casarano, sembra sia finito sul taccuino di diversi club, in particolare di Sambenedettese e Piacenza.

13.52 – Virtus Francavilla: Sarà Alberto Villa il nuovo allenatore Le parti hanno raggiunto l’intesa anche sotto l’aspetto contrattuale: è attesa l’ufficialità. Il nuovo corso, dunque, riparte dall’ex Pergolettese, con un passato in biancazzurro anche da calciatore. Affare fatto.

12.47 – Cerignola: Continua il casting per l’allenatore Nell’agenda del direttore sportivo Elio Di Toro sono previsti diversi incontri. Resta viva la pista Taurino, meno quella che porta a Gallo. Le pretese economiche e tecniche dell’ex allenatore del Foggia sarebbero troppo alte per gli standard ofantini. Previsto un incontro con Jorge Vargas, cileno quest’anno alla guida della Pro Patria con cui ha terminato al dodicesimo posto nel Girone A. Appuntamento anche con Mirko Cudini, reduce dalle esperienze con Andria e Campobasso. Ma non solo. Piace Alessandro Birindelli, ex Juventus e sulla panchina dell’Empoli U16 da un paio di stagioni. Defilata la posizione di Luca Tabbiani, che lascerà il Fiorenzuola dopo tre anni per andare al Catania.

11.15 – Barletta: Si lavora per direttore generale e sportivo Il presidente Dimiccoli avrebbe individuato in Beppe Camicia l’uomo giusto per il ruolo direttore generale. Altamurano, è reduce dalle esperienze con Fidelis Andria e Molfetta. Con lui potrebbe arrivare una vecchia conoscenza del calcio barlettano: Umberto Quistelli, 44 anni, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo

