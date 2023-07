La Spal spinge per Antenucci, ma lui vuole il Bari

Dopo la retrocessione in Serie C, la Spal vuole allestire una squadra in grado di riconquistare subito la Serie B. In cima alla lista del club estense c’è Mirko Antenucci, attaccante classe 1984, svincolatosi dal Bari dopo quattro stagioni. Pur avendo già militato nella Spal per tre campionati di fila, due in A, uno in B, Antenucci vuole continuare a vestire la maglia biancorossa e attende una chiamata dal diesse Polito.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp