Vicenza-Taranto 0-0, i rossoblu salutano i playoff (cronaca)

⏱️ 90’+6 FINITA. Con lo 0-0 del Menti termina anche l’avventura rossoblu nei playoff.

⬜️🟥 90’+5’ Ammonito 🟨 Simeri per gioco falloso.

⏱️ 90’ Sono 6 i minuti di recupero.

🟥🟦 89’ Ammonito 🟨 Matera per gioco falloso.

⬜🟥 88’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Vicenza, Ferrari e Della Morte lasciano spazio a Delle Monache e Talarico.

⬜️🟥 83’ Vicenza pericoloso: su azione d’angolo, Golemic colpisce di testa nell’area piccola, ma non inquadra la porta.

⬜️🟥 78’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Vicenza: fuori Greco, dentro Pellegrini.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Valietti prende il posto dell’infortunato Mastromonaco. Rientra anche Matera con una vistosa fasciatura al capo.

🟥🟦 72’ Matera a terra dopo uno scontro di gioco: perde sangue.

⬜️🟥 67’ Serpentina di Della Morte, si accentra e conclude, ma Miceli devia. Gara bellissima.

🟥🟦 65’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Taranto, finisce la partita di Orlando, comincia quella di Fabbro.

🟥🟦 61’ Ammonito 🟨 Kanoute per un brutto fallo su Ronaldo. È il primo giallo della gara.

🟥🟦 60’ Cross di Ferrara dalla sinistra, Luciani sfiora di testa mandando a lato.

⬜️🟥 59’ SOSTITUZIONE 🔄 cambio forzato nel Vicenza: Cavion lascia il posto a TronchiN.

🟥🟦 57’ Colpo di testa di Kanoute, Confente in angolo.

🟥🟦 54’ Il Taranto è costretto a interrompere un‘azione potenzialmente pericolosa, per l’ennesimo lancio di un fumogeno. Capuano arrabbiatissimo.

🟥🟦 55’ Girata in area di Simeri, pallone che accarezza il palo.

⬜️🟥 53’ Diagonale di Cavion, non inquadra lo specchio e se spegne sul fondo.

⏱️ 46’ Ora si riparte.

⏱️ 46‘ Colpito a un piede da uno petardo lanciati in campo, uno steward è stato portato fuori dal campo dai suoi colleghi.

⏱️ 46’ Non si può cominciare per lancio di fumogeni dal settore ospiti.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 triplo cambio per il Taranto: Kanoute, Simeri e Matera per Bifulco, De Marchi e Calvano.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+8‘ Tutti negli spogliatoi. Finisce senza reti una prima frazione combattuta. Più pericolosi i padroni di casa, che però hanno peccato in precisione. Tanto possesso palla per il Taranto, ma solo una conclusione con De Marchi, stoppato da Confente.

⬜️🟥 45’+7‘ Staffilata di De Col dal limite, su azione d’angolo, respinge provvidenzialmente Miceli.

⬜️🟥 45’+4’ Risponde subito il Vicenza: dalla destra, Della Morte imbecca Ferrari, colpo di testa di un soffio a lato.

🟥🟦 45’+3’ Taranto vicinissimo al gol: delizioso il suggerimento di Orlando a lanciare nello spazio De Marchi, il quale però però spara addosso a Confente in uscita.

⏱️ 45’ Concessi 8 minuti di recupero.

🟥🟦 38’ Il Taranto si vede dalle parti di Confente: traversone di Mastromonaco dalla destra, colpo di testa di Bifulco quasi dal fondo, intercettato dallo stesso portiere biancorosso in presa alta.

⬜️🟥 24’ Vicenza a un passo dal vantaggio: Della Morte mette in mezzo dalla destra, Ferrari calcia di sinistro al volo in area sfiorando il palo.

⬜️🟥 17’ Della Morte si accentra sulla destra, sinistro a lato. Primo squillo del match.

⏱️ 10’ Dopo 8 minuti di sospensione, Arena fa riprendere il gioco.

⏱️ 9’ Ancora non si riprende, piovono bombe carta anche dalla gradinata vicentina.

⏱️ 2’ Gara interrotta per lancio di fumogeni e petardi, soprattutto dal settore ospiti occupati dai tarantini.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⬜️🟥 VICENZA-🟥🟦 TARANTO 0-0 (andata 1-0)

⬜️🟥 VICENZA 352: Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Cavion (59’ Tronchin), Ronaldo, Greco (78’ Pellegrini), Costa; Della Morte (88’ Talarico), Ferrari (88’ Delle Monache). Panchina: Gallo, Massolo, Rossi, Busato, Mogentale, Lattanzio, Sandon, Fantoni, Conzato. All. Vecchi.

🟥🟦 TARANTO 3421: Vannucchi; Riggio, Miceli, Luciani; Mastromonaco (76’ Valietti), Calvano (46’ Matera), Zonta, Ferrara; Orlando (65’ Fabbro), Bifulco (46’ Kanoute); De Marchi (46’ Simeri). Panchina: Loliva, Ladinetti, Enrici, Panico, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli. Var: Lorenzo Maggioni di Lecco. Avar: Giacomo Paganessi di Bergamo.

🟨 AMMONITI: Kanoute, Matera, Simeri (T).

📌 NOTE: osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Riccardo Fogliazza, presidente della Pergolettese, deceduto in settimana. Spettatori: 10.830, per un incasso di 140.947 euro. Recuperi 8’/6’. Angoli 7-6

