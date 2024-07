Basket B/F, Dinamo Taranto: confermata Claudia Tagliamento

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto ha annunciato la conferma di Claudia Tagliamento, classe 2000: ala-pivot di 184 cm, ruolo ala-pivot. Brindisina, si è formata nell’Intrepida dalle giovanili alla Serie B. Nel 2021 a Fasano ha vinto il campionato di Serie C. Confermata l’anno successivo in B, si è sempre imposta, per continuità di rendimento, come centro di assoluto valore. Per lei è il secondo anno consecutivo nella Dinamo Nuovi Orizzonti.

