Strisce blu, polemiche in periferia a Lecce

San Pio, Santa Rosa, San Lazzaro, piazza Partigiani, quartiere Leuca e quartiere Stazione. Arrivano anche nelle periferie del capoluogo salentino le strisce blu. Grattino da pagare quasi ovunque dunque, per tutti i non residenti e per tutti coloro che a Lecce arrivano per lavorare. Allargato con delibera di giunta il perimetro della città dove per parcheggiare bisognerà pagare. E il salasso arriva anche per i residenti, per i quali è stata prevista la possibilità di parcheggiare gratuitamente solo un’auto. Dalla seconda in poi pagheranno 140 euro all’anno. Una cifra tutto sommato di gran lunga inferiore a quella che dovranno sborsare commesse dei negozi e clienti degli studi professionali, tanto per fare un esempio

