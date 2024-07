Basket B2/M, Vincenzo Virgallita torna ai Lions Bisceglie

Competenza e professionalità riconosciute nuovamente al servizio dei Lions Bisceglie. Vincenzo Virgallita ricoprirà l’incarico di assistente allenatore della prima squadra nel prossimo campionato di Serie B2: il tecnico potentino, con alle spalle una lusinghiera esperienza alla guida delle rappresentative giovanili lucane, del campus e della foresteria di Piacenza (A2), ha trascorso un biennio molto proficuo a Bisceglie al fianco di coach Luciano Nunzi e nella passata stagione lo ha seguito a San Severo.

Ora il rientro nei ranghi nerazzurri: «Torno a Bisceglie con il ricordo indelebile delle due esaltanti annate trascorse nelle quali abbiamo conquistato una qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e una promozione in B1» ha sottolineato coach Virgallita. «Avvieremo un nuovo progetto, differente ma al tempo stesso entusiasmante. Bisceglie è divenuta una seconda casa, i Lions ormai sono una seconda famiglia. Non vedo l’ora di ricominciare». Ulteriori novità sulla composizione dell’organico e dello staff tecnico saranno rese note a stretto giro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author