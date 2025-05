Urso: “Rilancio siderurgia a Taranto è priorità nazionale”

Così il ministro dal tavolo Mimit: “Transizione green e migliaia di posti di lavoro. Proseguono i negoziati con Baku, ma serve un nuovo piano”

“Il rilancio della siderurgia a Taranto nella prospettiva della piena decarbonizzazione è una priorità nazionale. Non molliamo”. Con queste parole, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, ha aperto i lavori del tavolo Taranto convocato al Mimit, riunendo aziende, istituzioni locali e associazioni d’impresa.

Secondo Urso, il capoluogo ionico può diventare un modello europeo per la produzione di acciaio green, al centro di un polo d’eccellenza industriale capace di coniugare sviluppo, transizione ecologica e occupazione: “Taranto può essere il motore di una nuova rivoluzione industriale italiana”, ha affermato sottolineando il ruolo strategico della riqualificazione dell’area portuale come approdo naturale per nuove direttrici di crescita.

”Proseguono negoziati con Baku, ma serve un nuovo piano”

Durante l’incontro, il ministro ha confermato la prosecuzione delle negoziazioni con Baku per il rilancio dello stabilimento ex Ilva, ribadendo la necessità di adattare il piano industriale alla nuova realtà produttiva. Contestualmente, è stata annunciata l’apertura di tavoli con le imprese dell’indotto e con i sindacati per affrontare le criticità legate al calo di produzione: “Con metà produzione, c’è metà occupazione per un lungo periodo transitorio”, ha ammesso.

“A Taranto già censiti 15 progetti per 5mila occupati”

Urso ha poi illustrato i risultati delle attività di monitoraggio condotte dal ministero: “A Taranto abbiamo censito 15 progetti industriali con un potenziale occupazionale di oltre 5.000 addetti”. Si tratta di iniziative nei settori della cantieristica, meccanica, nautica, eolico offshore, logistica avanzata e aerospazio, accanto alla siderurgia. Tra le aziende che hanno manifestato interesse figurano Fincantieri, Webuild Group, Toto Holding-Renexia, Cantieri di Puglia, Mermec, Igenius, Confapi e Confagricoltura. Il ministro ha citato come esempio virtuoso i processi avviati a Piombino e Terni, dove sono in fase di chiusura Accordi di Programma con Metinvest-Danieli e Jindal, per la riconversione green di importanti poli siderurgici. “Anche a Taranto possiamo riuscirci. Abbiamo presentato alle autorità competenti il piano di decarbonizzazione alla base del nuovo progetto industriale in discussione con gli azeri”, ha spiegato.

Il ruolo fondamentale del Tecnopolo del Mediterraneo

Infine, Urso ha richiamato il ruolo del Tecnopolo del Mediterraneo, recentemente inaugurato proprio a Taranto, che sarà un centro per la ricerca applicata e lo sviluppo di tecnologie avanzate in ambiti come l’energia pulita, l’economia circolare e la decarbonizzazione industriale. “È possibile coniugare ambiente e industria, salute e lavoro. Vogliamo un modello produttivo sostenibile e inclusivo, capace di rigenerare socialmente ed economicamente un territorio strategico come quello tarantino”, ha concluso.

