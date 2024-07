Basket A2/M, nuovo staff medico per Nardò

Tante conferme e qualche volto nuovo nello staff medico di Nardò, che si appresta a disputare il campionato di Serie A2 2024/2025. Il responsabile sarà ancora Massimo De Benedetto, 46 anni, medico ortopedico con una lunga esperienza nella pallacanestro e nel club neretino.

Al suo fianco il medico sociale Daniele Cacudi, il cardiologo Carlo Picani, il biologo nutrizionista Massimo Dito, i fisioterapisti Alberto Panna e Mario Trifoglio, l’osteopata Mino Lepore e l’infermiere e care manager Luigi Vespucci.

Questi professionisti garantiranno un supporto fondamentale a giocatori e staff tecnico durante tutta la stagione sportiva, con competenze diverse e qualificate. La loro missione sarà monitorare lo stato di salute e la condizione degli atleti, intervenire su ogni problematica fisica, lavorare sulla prevenzione degli infortuni e sul recupero, e fornire indicazioni su nutrizione e integrazione.

Le attività inizieranno tra qualche giorno con l’arrivo dei giocatori in città, le visite mediche di rito e l’avvio della preparazione sotto la guida di coach Luca Dalmonte. Tra il 12 e il 14 agosto, sono previsti raduno, visite mediche e test.

“Ringrazio la società per la fiducia nel riconfermare questo gruppo di lavoro che ho molto apprezzato per dedizione e professionalità. È stimolante continuare a far parte di questa società, a cui mi sento legato. Merita la massima stima chi si impegna a portare a così alto livello il nome della nostra città. Ci impegneremo a dare tutto il nostro supporto a staff e atleti nel corso della prossima stagione, che sarà impegnativa e avvincente”, dichiara Massimo De Benedetto.

“Sono felice di aver confermato e allargato un gruppo di lavoro di così elevata professionalità, oltre che dalla forte identità salentina, un profilo a cui il club tiene molto”, aggiunge il GM Paolo Avantaggiato.

L’organigramma di Nardò per la prossima stagione, la quarta del club granata nella seconda serie nazionale di pallacanestro, si sta quindi completando ruolo dopo ruolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author