Basket A2/M, Brindisi: Bucchi, “Sfida durissima, ma siamo convinti”

Mercoledì 21 maggio, gara da dentro o fuori per la Valtur. Il coach: “Non andiamo a Rimini in vacanza. Il fattore campo conta fino a un certo punto”

Tutto pronto per la resa dei conti. Alle 20.30 di mercoledì 21 maggio, sul parquet del Pala Flaminio di Rimini, la Valtur Brindisi si giocherà l’accesso alle semifinali playoff di Serie A2 nel match decisivo con la BancaRiviera. La serie, intensa e combattuta, è in perfetta parità: 2-2 dopo le due vittorie conquistate dai pugliesi al PalaPentassuglia, che hanno riaperto i giochi.

Il settore ospiti dell’impianto romagnolo è già sold out, testimonianza della passione e del calore dei tifosi biancoazzurri, pronti a sostenere la squadra in una delle sfide più importanti della stagione.

Alla vigilia della gara, coach Piero Bucchi suona la carica: “Ho disputato molte gare cinque nella mia carriera. Il fattore campo conta, ma fino a un certo punto. Siamo fiduciosi di poter giocare una partita importante, come abbiamo fatto anche nelle due trasferte precedenti. Non abbiamo alcuna intenzione di pensare alle vacanze”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando la solidità dimostrata dal gruppo in tutti i confronti finora disputati.

La palla a due sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, accessibile da web e app (iOS, Android, Android TV, Samsung TV, Chromecast e Fire TV Stick), mentre la radiocronaca sarà affidata a Ciccio Riccio. La replica in differita andrà in onda giovedì 22 maggio alle ore 23:00 su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, grazie alla collaborazione con il Gruppo Editoriale Distante.

