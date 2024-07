Basket B/F, Erika Martelli: terza stagione di fila con la Dinamo Taranto

Altra riconferma in casa Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto. Erika Martelli, ala tarantina classe 2006, disputerà la terza stagione consecutiva in rossoblu. Cresciuta nel vivaio della Santa Rita Basket, nel campionato 2022/23 passa alla Dinamo Taranto esordendo in Serie C. Confermata, nel torneo 2023/24 disputa il campionato di Serie B Nazionale e, in contemporanea, quello di Serie C con l’Under 19 conquistando sul campo la prima posizione al termine della regular season. Evidente la sua crescita esponenziale nel corso degli ultimi due anni.

