Referendum, la DC lascia libertà di scelta: “Decida il cittadino”

Cugliari e Tullo: “Invitiamo a informarsi e scegliere con consapevolezza”. In autunno convegno nazionale su Sud e Isole

In vista dei cinque referendum abrogativi in programma l’8 e 9 giugno, la Democrazia Cristiana ha ribadito in una nota ufficiale la propria posizione neutrale, confermando di non fornire alcuna indicazione vincolante di voto.

“La scelta se votare sì o no ai quesiti referendari è lasciata totalmente alla responsabilità personale di ogni cittadino” – dichiarano Emilio Cugliari, presidente nazionale del partito, e Ignazio Tullo, capo del Dipartimento per il Sud e le Isole – “La Democrazia Cristiana, coerentemente con i suoi valori fondanti, non impone alcuna linea precostituita. Invitiamo invece tutti a informarsi, riflettere e decidere con consapevolezza. La democrazia è partecipazione, ma anche libertà di coscienza”.

Nel contempo, i vertici della DC hanno annunciato lo svolgimento, nel prossimo autunno a Roma, del secondo convegno nazionale dedicato all’Italia del Sud e alle Isole.

“Sarà un’occasione di dialogo costruttivo per affrontare insieme le grandi sfide dei nostri territori meridionali e insulari” – ha spiegato Tullo – “Inviteremo tutte le forze politiche disponibili al confronto. Vogliamo dare voce ai cittadini, valorizzare competenze ed esperienze e contribuire alla definizione di politiche concrete per il rilancio del Sud”.

La Democrazia Cristiana prosegue così il proprio percorso di rinnovamento, mantenendo saldi i valori storici del partito, ma aprendosi alle esigenze del presente con spirito democratico, responsabilità e apertura al confronto.

