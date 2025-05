Basket A2/M, Rimini soffre ma passa: Brindisi fuori dopo serie vibrante

La Valtur cede nel finale in una combattuta ed emozionante gara 5: finisce 81-74 per i romagnoli

Termina con una sconfitta amara, ma dignitosa, il cammino stagionale della Valtur Brindisi, che cede 81-74 alla BancaRiviera Rimini in gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie A2, disputata al Pala Flaminio. Una serie combattuta, vissuta sul filo dell’equilibrio, si chiude con l’approdo in semifinale dei romagnoli, mentre i pugliesi salutano la stagione 2024/25 con l’applauso dei propri tifosi, encomiabili anche ieri per calore e presenza.

Brindisi parte con il quintetto classico formato da Calzavara, Brown, Radonjic, Ogden e Vildera. Dopo un avvio equilibrato, è Rimini a prendere il controllo con una tripla serie firmata Masciadri, Grande e Tomassini, che vale il +12 alla prima sirena (28-16). I padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +15, ma Brindisi reagisce e rientra in partita con un controparziale guidato da Vildera (33-26). Prima dell’intervallo, però, è ancora Marini a siglare un 5-0 che manda le squadre negli spogliatoi sul 44-36.

Al rientro in campo, Brindisi è aggressiva e guidata da uno scatenato Calzavara, autore di sette punti consecutivi che valgono il pareggio. La tripla di Ogden al 27’ regala il primo sorpasso ai pugliesi (49-51), che chiudono avanti il terzo quarto sul 57-58.

Nel periodo conclusivo, però, Rimini cambia marcia: un parziale di 10-0 orchestrato da Robinson riporta avanti i padroni di casa. Radonjic prova a riaprire la gara con una tripla (67-63), ma nel finale è ancora Marini a risultare decisivo con sei punti pesantissimi. Brindisi ha un ultimo sussulto con Ogden, ma un solo libero su tre di Calzavara a 33’’ dalla sirena spegne ogni speranza.

Rimini conquista così l’accesso alla semifinale, dove affronterà la vincente dell’altro quarto. Gara uno si giocherà domenica 25 maggio, gara due martedì 27, con la serie che si trasferirà a Brindisi venerdì 30 maggio.

BANCARIVIERA RIMINI-VALTUR BRINDISI 81-74

(28-16, 44-36, 57-58, 81-74)

Rimini: Johnson 17, Robinson 13, Simioni 4, Camara 7, Marini 18, Grande 7, Masciadri 3, Anumba, Tomassini 9, Conti, Sankare ne, Amaroli ne. All. Dell’Agnello.

Brindisi: Brown 9, Del Cadia 3, Laquintana 4, Fantoma 4, Radonjic 10, Calzavara 19, Ogden 14, Vildera 10, Arletti ne, Buttiglione ne. All. Bucchi.

Arbitri: Miniati, Attard, Maschio.

Tiri liberi: Rimini 10/14, Brindisi 13/17.

Tiri totali: Rimini 29/63 (9/27 da tre), Brindisi 26/55 (8/18 da tre).

Rimbalzi: Rimini 33 (ro 12, rd 21), Brindisi 32 (ro 10, rd 22).

