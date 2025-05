Francesco Boccia ricorda Carlo Avantario: “Esempio di politico gentiluomo”

Trani in lutto per la morte dell’ex sindaco: “Un uomo giusto e rispettato”

Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Avantario, figura storica della politica tranese e pugliese.

“La scomparsa di Carlo Avantario lascia un grande vuoto nella città di Trani e nell’intera comunità democratica pugliese – ha dichiarato Boccia -. Carlo è stato un esempio per tanti, un medico gentiluomo, un amministratore pubblico al servizio di tutti e un Sindaco indimenticabile. Il suo impegno è stato un esempio per tanti di noi. Mi stringo, con grande affetto, a tutta la famiglia”.

Avantario, stimato per la sua sobrietà istituzionale e per il suo stile umano e politico, è ricordato come una figura capace di unire competenza e gentilezza, lasciando un segno profondo nella vita pubblica della città di Trani e nel tessuto politico regionale. La sua scomparsa segna la fine di una stagione e la perdita di un riferimento per la comunità.

