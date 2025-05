Rally del Salento, vince Testa. Sul podio anche Crugnola e Pinzano

Spettacolo, duelli e colpi di scena sulle strade del Tacco d’Italia

Giuseppe Testa e Massimo Bizzocchi hanno conquistato la vittoria nel 57° Rally del Salento, primo round a coefficiente maggiorato del Trofeo Italiano Rally 2025, imponendosi con autorità su Skoda Fabia RS. Una prestazione maiuscola per il pilota molisano, che ha dominato il primo giro con tre scratch su prove tecniche e insidiose, conquistando un vantaggio di quasi 18 secondi e gestendolo nel secondo loop.

Alle spalle di Testa, Andrea Crugnola (Citroen C3, in coppia con Andrea Sassi) ha chiuso secondo a 12.2”, dopo un avvio difficile sulle strade salentine e una rimonta convincente nel pomeriggio, impreziosita da due scratch. Terzo posto per Corrado Pinzano su altra Fabia RS, affiancato da Mauro Turati, competitivo fino a metà gara, prima di perdere contatto con il vertice per una breve uscita sulla PS “Specchia 1”.

Con questo risultato, Testa balza in testa alla classifica del TIR 2025, superando proprio Pinzano grazie ai 22,5 punti conquistati.

Ottimo quarto posto per Francesco Rizzello (Skoda RS), navigato da Fernando Sorano, che replica la posizione del 2024 firmando anche un tempo notevole sull’ultima prova, vinta per un decimo su Testa nonostante una toccata posteriore. Esordio nel Trofeo 2025 per Paolo Andreucci, in coppia con Alessandro Arnaboldi su Citroen C3: sesta posizione finale dopo una gara complessa, con problemi al differenziale e un testacoda nella prova notturna.

A completare la top ten: Manuel Sossella e Gabriele Falzone (Fabia RS) al sesto posto, seguiti dall’equipaggio Re-Vozzo, e dalle coppie Miele-Beltrame e Liburdi-Silvaggi. Pedersoli-Tomasi si sono ritirati per un guasto elettrico, mentre Facco-Doria hanno toccato nella PS1.

Vittoria nella Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici per Simone Melcarne con Mauro Longo su Peugeot 208, decimo assoluto. Nella classifica femminile e 4WD, successo per Maria Paola Fiorio insieme a Giulia Bico su Citroen DS3 N5, che ha regalato una grande soddisfazione al pubblico nella sua gara di casa.

Il Rally del Salento ha così confermato il suo fascino tecnico e spettacolare, offrendo un nuovo colpo di scena nella corsa al titolo del Trofeo Italiano Rally 2025.

