Pallamano Conversano da brividi: è finale scudetto!

Davanti a 2500 spettatori in estasi al Palasangiacomo, Conversano firma un’impresa emozionante e conquista la finale scudetto. Gara-2 contro Cassano Magnago finisce 28-27, al termine di una battaglia serrata decisa solo nei secondi conclusivi. Un successo di squadra, fortemente voluto e costruito azione dopo azione, che proietta i pugliesi verso l’ultimo atto del campionato, dove troveranno Merano o Siracusa. Anche in finale dovranno fare i conti con il fattore campo sfavorevole, ma la grinta mostrata lascia ben sperare.

Una sfida al cardiopalma

L’equilibrio è stato il vero protagonista per lunghi tratti della gara. Conversano, sotto 6-7 in avvio, ha risposto con un 4-0 firmato da Possamai che ha fatto esplodere il palazzetto (10-7). Il primo tentativo di fuga arriva con Brenne (12-8), ma gli ospiti non mollano, trascinati da Savini e dall’ex Moretti, chiudendo la prima frazione sul 15-15.

Finale thrilling

Nella ripresa si procede punto a punto: tre reti di Brenne replicano al nuovo vantaggio lombardo, riportando tutto in parità sul 18-18. Conversano trova un mini strappo sul 24-22, ma manca il colpo del ko: il tiro di Brenne, dopo un rimpallo fortunoso, si ferma incredibilmente sulla linea. È allora che salgono in cattedra Radovcic, Scaramelli (due rigori pesantissimi) e Scarcelli, che dice no a Moretti nell’ultimo assalto. È tripudio biancoverde.

In attesa della rivale

Per sapere chi sarà l’ultimo ostacolo verso lo scudetto, Conversano dovrà attendere gara-3 tra Merano e Siracusa, in programma venerdì. I siciliani hanno rimesso in parità la serie vincendo 29-24 tra le mura amiche, rinviando il verdetto in Alto Adige.

