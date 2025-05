Crispiano capitale del Carnevale di Primavera: cultura, identità e comunità

Dal 30 maggio al 1° giugno, 600 figuranti da 8 regioni e una grande festa che unisce tradizione, innovazione e solidarietà

Crispiano, in provincia di Taranto, si prepara a diventare la Capitale del Carnevale di Primavera. Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, la cittadina ospiterà un evento culturale innovativo che intende restituire centralità e protagonismo alla comunità attraverso un format non convenzionale.

Il Carnevale di Primavera, ideato da Egidio Ippolito – ex sindaco e oggi presidente dell’associazione CHITROS – coinvolgerà 600 figuranti provenienti da otto regioni italiane, che sfileranno nel centro del paese senza carri allegorici, ma con l’intento di raccontare, attraverso maschere e presenza scenica, l’anima plurale dell’Italia.

Una delle particolarità dell’edizione 2025 è la collaborazione con i Supermercati Pascar, in particolare il punto vendita di Crispiano, che curerà la comunicazione dell’evento e offrirà, davanti al supermercato di Via Martina Franca, degustazioni di prodotti tipici in attesa dell’inizio delle sfilate.

Simbolo dell’evento sarà una gigantesca maschera a tre teste alta quattro metri, realizzata in Cina su disegno originale di Ippolito.

Obiettivo dichiarato dagli organizzatori è costruire un ponte con il mondo accademico: saranno coinvolti antropologi, storici e studiosi di comunicazione per riflettere sul valore culturale di un carnevale fuori stagione. La scelta di spostare la festa dalla consueta collocazione invernale alla primavera diventa così un atto simbolico di rinascita e di innovazione, mantenendo salda la radice della tradizione.

Il programma si apre venerdì 30 maggio alle ore 20.00 con una serata inaugurale che vedrà protagonisti Franco Cosa, artista reduce da The Voice Senior, e la cantante Annette. Le sfilate principali si terranno sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, sempre dalle ore 20.00, con partenza da Via Martina Franca.

Le maschere attraverseranno vie e piazze addobbate con stendardi, torri di cartapesta e installazioni artistiche, accompagnate da tre postazioni sonore lungo il percorso. Ogni sera saranno presentate ufficialmente le delegazioni regionali e anche una rappresentanza dal Perù.

L’evento include una dimensione solidale: una lotteria benefica sosterrà l’Associazione dei Genitori Oncoematologia Pediatrica ETS di Taranto, sottolineando l’intento di coniugare cultura e responsabilità sociale.

Sul piano economico, si registra un forte impatto positivo sull’indotto: strutture ricettive quasi al completo, ristoranti che propongono menù a tema, e un rinnovato slancio per artigiani e botteghe locali impegnati nella realizzazione di maschere e decorazioni.

Il Carnevale di Primavera di Crispiano si configura come un grande progetto collettivo: coinvolge bambini, commercianti, volontari, artisti e cittadini in una festa vissuta e partecipata. In un tempo in cui molte celebrazioni rischiano di perdere il loro significato, Crispiano propone un’alternativa: un carnevale che cammina, che abita e che unisce.

