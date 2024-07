Basket B2/M, Lions Bisceglie: primo tassello conferma di Marcelo Dip

Capitano e leader, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il roster dei Lions Bisceglie nel prossimo campionato di Serie B2, oltre alle numerose novità che saranno annunciate a stretto giro, potrà fare affidamento sull’esperienza e sulla classe di Marcelo Dip (pivot, 205 cm per 105 kg).

Il lungo italo-argentino classe 1984 vestirà la canotta nerazzurra per la quarta annata consecutiva: “Sono molto contento del rinnovo, un’attestazione di fiducia reciproca che ci consentirà di proseguire insieme un percorso avviato con risultati soddisfacenti sul campo – ha spiegato -. Sono particolarmente felice di questa riconferma perché voglio molto bene ad una città nella quale mi sono subito ambientato ed alla sua gente e mi sono legato, sotto il profilo umano, alle persone che fanno parte della società. È un peccato, lo riconosco, non poter difendere quella B1 che abbiamo meritatamente guadagnato ottenendo una brillante salvezza nella scorsa stagione ma la dirigenza ha compiuto le sue scelte ed è fondamentale che tutti lo comprendano e lo apprezzino, perché andare avanti senza mettere a repentaglio una storia importante è segno di serietà”, ha sottolineato Dip, che nel 2023-2024 ha chiuso con 8.3 punti e 4.6 rimbalzi in 26 minuti medi di utilizzo.

”Sono pronto a metterci la faccia ancora una volta e ricominciare ed ai tifosi, per quanto possano sentirsi amareggiati, garantisco che ce la metteremo tutta per riaccendere un entusiasmo ancora più poderoso intorno alla squadra».

Il centro dei Lions ha riavvolto il nastro del triennio già trascorso a Bisceglie e alzato lo sguardo sul futuro prossimo: «Obiettivi sempre raggiunti e cammini fantastici. Ci prefisseremo altre mete con il nuovo gruppo e con coach Saputo, lavorando sull’aspetto della compattezza perché un gruppo forte mentalmente e in grado di restare unito anche nei momenti più delicati fa la differenza».

Marcelo Dip è già proiettato alla nuova stagione: «Sono certo che ci divertiremo, avvicineremo tanti nuovi supporters e dimostreremo in campo che Bisceglie c’è e ci sarà sempre, togliendoci delle belle soddisfazioni. Non rimane altro che mettersi al lavoro duramente e far capire fin dal primo momento, a chi ama il basket a Bisceglie, che ci teniamo tantissimo e non molleremo mai di un centimetro. Un ringraziamento voglio rivolgerlo alla dirigenza dei Lions che ha compiuto dei passi per venirmi incontro e far sì che si potesse andare avanti insieme lungo la stessa strada».

