Basket B2/M, Dinamo Brindisi: dalla Lituania arriva Auridas Urbonas

La Dinamo Basket Brindisi annuncia Auridas Urbonas, promettente playmaker lituano nato nel 2005.

Sin dal suo esordio,ha dimostrato di essere un giocatore con grande potenziale. Cresciuto nelle giovanili del Šiaulių, ha giocato le ultime tre stagioni sempre con il Šiaulių nel campionato RKL divisione B, raggiungendo la semifinale per l’approdo nella divisione A con una media di 7.7 punti e 5.4 assist a partita.

Auridas si distingue per la sua abilità nel gestire il ritmo della partita, la precisione nei passaggi e la capacità di creare opportunità sia per sé che per i suoi compagni. La sua altezza di 193 cm e la sua agilità gli permettono di essere un difensore tenace e un attaccante versatile.

Coach Cristofaro commenta così l’arrivo di Urbonas: “Siamo molto contenti che Auridas abbia scelto di unirsi al nostro progetto, aggiungendo al nostro roster un under di grande valore. È un play con grandi doti fisiche e predisposizione al gioco di squadra. In difesa, si distingue per la sua intensità e aggressività che gli permette di cambiare su tutti i ruoli; in attacco può ricoprire più spot e, grazie alla sua grande visione di gioco a cui si associa una capacità di passaggio non comune per la sua giovane età, siamo certi che sarà determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali”.

Le sue prime parole in biancoblù: “Sono molto felice di unirmi a questo club. Questa è una grande occasione per crescere come giocatore e contribuire ai successi della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

