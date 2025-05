Dia: la mafia foggiana si espande in Emilia Romagna, Abruzzo e Molise

Tre clan dominano il territorio e si ramificano oltre i confini della Puglia

La mafia foggiana consolida la sua presenza non solo sul territorio provinciale, ma anche oltre i confini regionali, con ramificazioni operative in Emilia Romagna, Abruzzo e Molise. È quanto emerge dalla relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia, che conferma la persistente pericolosità e la strutturazione dei gruppi criminali attivi nel capoluogo dauno.

Secondo il documento, a Foggia operano storicamente tre batterie principali: Sinesi Francavilla, Trisciuoglio Tolonese e Moretti Pellegrino Lanza.

La batteria Sinesi Francavilla risulta attiva nel capoluogo, con interessi nel traffico di stupefacenti, estorsioni, usura, riciclaggio, gioco illegale e vigilanza abusiva. Il clan è alleato con la mafia garganica dei Li Bergolis e opera congiuntamente con la mafia sanseverese nel traffico di armi e droga. Le attività del gruppo si estendono anche in Emilia Romagna, segnando una significativa proiezione extraregionale.

La batteria Trisciuoglio Tolonese, anch’essa radicata a Foggia, è impegnata nel traffico di stupefacenti, estorsioni e nel riciclaggio attraverso attività commerciali legate al commercio di auto, edilizia e servizi funebri.

La batteria Moretti Pellegrino Lanza è descritta come la più articolata territorialmente, grazie a alleanze strategiche che ne hanno potenziato la presenza non solo in provincia, ma anche in altre regioni, in particolare Abruzzo e Molise. Il gruppo è attivo nei settori di estorsione, usura, traffico di droga e rapine, con il supporto della mafia sanseverese, dei clan garganici, della criminalità di Vieste (in particolare il clan Raduano) e del gruppo Gaeta di Orta Nova.

La relazione evidenzia come il fenomeno mafioso foggiano continui a rappresentare una minaccia radicata e in espansione, capace di stringere alleanze funzionali e infiltrarsi in ambiti economici e criminali ben oltre i confini della provincia di Foggia.

