Sentenza TAR su check-in strutture, deluso il sindaco di Bari: i motivi

“Questa è una decisione che non ci lascia per niente tranquilli. Il proliferare di strutture ricettive in alcuni contesti rischiano di snaturare l’identità e la dimensione urbana delle nostre città. Ormai ne parliamo da tempo in tutta Italia: l’overtourism è un fenomeno che sta dilagando con evidenti ricadute negative sul tessuto sociale. Per governare la complessità di questi fenomeni nuovi i sindaci hanno bisogno di strumenti normativi e amministrativi. Altrimenti da opportunità per lo sviluppo e il benessere delle comunità diventano criticità”. Lo afferma il sindaco di Bari, Vito Leccese, commentando la decisione del Tar del Lazio che ha annullato la circolare del ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che introduceva l’obbligo di riconoscimento de visu degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi.

“Oggi – aggiunge il primo cittadino – finanche l’Unione Europa ha denunciato una grave emergenza abitativa a cui far fronte, soprattutto nelle città ‘divorate’ dalle locazioni turistiche. La circolare del Viminale ci era sembrata uno spiraglio di luce per arginare e regolamentare meglio queste situazioni ma oggi questa sentenza ci fa tornare esattamente al punto di partenza, senza nessuno strumento per proteggere le nostre comunità”.

