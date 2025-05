Lecce, il presidente Sticchi Damiani diventa cittadino onorario di Trepuzzi

Su proposta del Sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, la Giunta Comunale ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’Unione Sportiva Lecce, avviando il procedimento amministrativo per l’attribuzione del titolo onorifico. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Sticchi Damiani, è stato proposto avendo ritenuto il presidente del Lecce meritevole di essere annoverato tra i cittadini illustri della comunità trepuzzina per quanto fatto in questi anni alla guida del club giallorosso, nel corso dei quali è divenuto punto di riferimento per un intero Salento che ha saputo riconoscersi in lui. Nell’atto deliberativo viene evidenziato come, la ragione di tale conferimento non risieda nei soli risultati sportivi conquistati sul campo, ma è motivata dall’opera identitaria compiuta da Sticchi Damiani, punto di riferimento di un movimento calcistico che si è riconosciuto in lui e che ha visto il Lecce, sotto la sua guida, diventare un modello apprezzato ovunque anche a livello internazionale.

