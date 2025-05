Fasano scatenato, ad un passo anche l’arrivo di Molinari

Il Fasano è già scatenato sul mercato. Il club ha iniziato in netto anticipo a lavorare per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione. E così, dopo l’arrivo di Loiodice e le riconferme di Lombardo, Tangorre e Corvino, il ds Antonio Montanaro sembra in procinto di chiudere con Stefano Molinari, difensore classe 2000 del Varese, ex Pro Patria. L’accordo è stato chiuso in giornata. Molinari negli ultimi giorni aveva ricevuto anche proposte dalla C ma pare abbia preferito seguire il suo ex direttore sportivo in questa avventura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author