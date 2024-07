Basket B/F, Dinamo Taranto punta ancora su Annapia Molino

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto annuncia la conferma di Anna Pia Molino, ruolo guardia classe 2006, alla quarta stagione consecutiva con la maglia della compagine ionica. Si è sempre segnalata come una cestista dalle buone doti atletiche, il cui punto di forza è attaccare il canestro in campo aperto, eccellente nell’uno contro uno e di buona aggressività difensiva. Anna Pia Molino ha la possibilità di confermare il proprio estro e talento, nonché la propria crescita personale anche nella prossima stagione che vedrà nuovamente il basket femminile ionico protagonista in un campionato di Serie B Nazionale.

