Emergenza idrica, Confagricoltura Basilicata: “Subito tavolo di confronto”

POTENZA – “Continuano a passare i giorni e le aziende agricole sono sempre più abbandonate a se stesse”. Lo si legge in una nota di Confagricoltura Basilicata. “Tutti i buoni propositi della risoluzione approvata all’unanimità in Consiglio regionale continuano a non avere un segnale di riscontro. Oramai è noto che il cambiamento climatico ci obbliga ad una programmazione ma, intervenire sulle perdite per mancanza di manutenzione con medie del 65,5% (fonte risoluzione regionale) diventa fondamentale, anche se i dati forniti da Acqua del sud e Consorzio di Bonifica in Terza Commissione erano ben diversi. Sempre nella risoluzione è stata approvata la costituzione di una cabina di regia stabile che affronti e risolva problematiche come quella appena citata. E’ oltremodo urgente procedere e far partire il tavolo di confronto permanente con le Organizzazioni di categoria. L’Assessore all’agricoltura Cicala non faccia rimanere la risoluzione un esercizio di bei propositi come da suo intervento di replica in Consiglio regionale sull’emergenza idrica. L’Assessore Cicala convochi la Cabina di regia. L’Assessore Cicala può dare all’agricoltura un riscontro sull’acqua disponibile? Intanto le aziende agricole continuano a pagare al Consorzio di Bonifica il canone 660 per manutenzione ed ammortamento delle opere di bonifica e irrigazione ma stante lo stato in cui versano le reti ci chiediamo quale manutenzione e quale ammortamento?”.

