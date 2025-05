Eccellenza, Canosa senti Di Nunno: “Abbiamo riacceso l’entusiasmo, Battipagliese squadra ostica”

La data cerchiata in rosso è quella di domenica 25 maggio, con il Canosa che al “San Sabino” attende la Battipagliese nel primo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza. Un banco di prova importante per Lamacchia e compagni, ma c’è una buona dose di consapevolezza in casa rossoblù. Il Canosa, infatti, ha già sovvertito gli equilibri del raggruppamento pugliese grazie alle vittorie su Galatina e Polimnia nei playoff regionali. Il presidente Di Nunno crede nei suoi.

In città, intanto, cresce l’entusiasmo intorno al Canosa di mister Lanotte: bandiere e striscioni colorano balconi e strade. La Serie D manca da ben 29 anni e questa può essere l’occasione giusta per riscrivere la storia.

