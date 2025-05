Paura sulla Statale sette, auto si ribalta: due feriti

FRANCAVILLA F. – Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 23 maggio sulla statale sette nel tratto compreso tra Francavilla Fontana e Oria. Un’auto si è ribaltata per cause ancora da chiarire, la vettura coinvolta nel sinistro viaggiava sulla carreggiata in direzione Brindisi, il sinistro è avvenuto al km 685 nei pressi dello svincolo che conduce allla città degli imperiali. Due le persone ferite, un uomo ed una donna, entrambi trasportati all’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice rosso. sono subito intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere le persone che si trovavano all’interno del veicolo, una Ford Fusion, traffico momentaneamente bloccato.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

