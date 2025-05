Bisceglie, corpo carbonizzato in roulotte incendiata

Il corpo carbonizzato di un uomo all’interno di una roulotte incendiata e distrutta dalle fiamme è stato trovato ieri sera in un autoparco in via Copenaghen a Bisceglie, nel nord Barese. Ancora da accertare se si tratti di una morte provocata da un rogo accidentale oppure di un decesso dovuto a cause antecedenti all’incendio. A stabilirlo sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Trani che ha sequestrato l’area. Gli investigatori ipotizzano che la vittima possa essere il custode dello stesso autoparco, un 50enne, di cui si sono perse le tracce da ieri. Nell’autoparco ci sono parcheggi per auto e container per immagazzinare merce. A eseguire gli accertamenti autoptici sarà il professor Francesco Introna dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

