Cerignola, il sogno continua: semifinale col Pescara per continuare a scrivere la storia

Un’altra notte da consegnare alla storia, tra sofferenze, colpi di scena, ribaltoni, il Cerignola strappa il primo pass di sempre per la semifinale playoff di Serie C, davanti ci sarà il Pescara. Due pareggi per eliminare l’Atalanta U23, capace di sfoderare tutto il suo repertorio mettendo in difficoltà i ragazzi di Raffaele, sprecando più volte il colpo del k.o e cedendo dinanzi al cuore di un Audace che, anche soffrendo, proprio non vuole smettere di sognare.

Decisivi i cambi, su tutti Volpe, autore del 2-1, ed Achik, dai suoi piedi nascono entrambi i gol, dalle sue sgasate il Cerignola torna in partita quando lo spettro dell’eliminazione comincia ad aleggiare sui 4000 del “Monterisi”.

Domenica 25 maggio, ancora al “Monterisi”, un’altra festa per il popolo cerignolano: alle ore 20.00 la semifinale d’andata contro il Pescara. Dall’altro lato del tabellone Vicenza e Ternana. Tre baluardi del calcio italiano ed un’outsider al suo terzo anno tra i professionisti, pronta a farsi valere consapevole, comunque vada, di aver regalato un sogno alla sua gente.

