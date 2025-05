Basket A2/M, Rimini-Brindisi: chi vince continua, chi perde a casa

(Di Francesco Guadalupi) Chi vince continua, chi perde va a casa. È il match dal dentro o fuori per la Valtur Brindisi che alle 20.30 di mercoledì 21 maggio affronterà in trasferta la RivieraBanca Rimini per la quinta e ultima partita che deciderà quale delle due squadre andrà in semifinale.

Dopo quattro gare, oramai, i due allenatori si conoscono alla perfezione, caratteristiche tecniche e individualità, ma nella sfida decisiva forza mentale e cuore saranno più importanti della tattica. Se Brindisi in gara 1 e gara 2 ha dominato cedendo solo nel finale, nel PalaPentassuglia ha subito la fisicità dei romagnoli riuscendo, grazie ad un’ottima difesa, a recuperare lo svantaggio e vincere.

La formazione allenata da Sandro Dell’Agnello più grossa fisicamente e profonda nel roster, ha giocatori veterani della categoria con due stranieri che conoscono bene i campionati italiani, in particolar modo Gerald Robinson, punta di diamante del quintetto biancorosso.

Se Laquintana e compagni vorranno portare a casa la vittoria dovranno tenere basso ilritmo di gioco non consentendo mai alle bocche di fuoco riminesi di entrare in partita, e sotto canestro, tagliare fuori Camara e Simioni, con quest’ultimo che spesso ama uscire dietro la linea dei tre punti per una conclusione.

Inutile dire che la RivieraBanca, oltre ad essere la miglior formazione nel tiro dai 6.75, può contare sul fattore campo, col palasport Flaminio che farà registrare il tutto esaurito. Da parte sua, la Valtur, non avrà la pressione e avrà il supporto degli oltre 300 sostenitori biancoazzurri che da Brindisi partiranno alla volta della città romagnola con pullman e auto.

Nell’impianto riminese previsti altri tifosi provenienti dalle vicine località. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere uno spettacolo come pochi se ne vedono in serie A2. Palla a due ore 20.30, arbitri Gian Lorenzo Miniati, Marco Attard e Duccio Maschio.

