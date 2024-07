Basket B/F, Dinamo Taranto: confermata anche Silvia Gobbi

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto conferma di Silvia Gobbi, centro marchigiano classe 93. Per lei si tratta della quarta stagione tra le file ioniche. Dopo le esperienze maturate nella LUISS Roma, si è trasferita a Taranto per motivi professionali disputando due campionati di Serie C, raggiungendo una finale play-off nella seconda stagione e un campionato di Serie B Nazionale. Atleta distintasi sempre per serietà e correttezza, nonché per notevoli valori morali.

