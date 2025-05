Tricase, incidente stradale nella notte: uomo in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato a Tricase intorno alla mezzanotte. Due auto, una Fiat Punto e un Fiat Doblò, si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. L’impatto è avvenuto in pieno centro cittadino, all’incrocio tra via Luigi Cadorna e via Armando Diaz.

Due le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

La Fiat Punto è stata colpita sul frontale, mentre il Doblò è stato danneggiato sulla fiancata del conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase e i carabinieri della locale Stazione. Questi ultimi hanno interdetto il traffico nell’area coinvolta fino a quando non è avvenuta la rimozione dei mezzi.

