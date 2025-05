Basket A2/M, Brindisi batte Rimini e riapre la serie: si va a Gara 4

La Valtur Brindisi risponde presente e tiene viva la serie dei quarti di finale playoff contro la RivieraBanca Rimini. Dopo le due sconfitte al Pala Flaminio, la squadra di coach Piero Bucchi si impone al Pala Pentassuglia per 59-57 conquistando gara-3 e portando la serie sul 2-1. Gara-4 si giocherà ancora a Brindisi, domenica 18 maggio alle ore 18. In caso di successo, la serie tornerebbe in Romagna per la decisiva gara-5, in programma mercoledì 21 maggio alle 20.30. I biglietti per gara quattro sono già disponibili su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e presso il New Basket Store.

Una vittoria sofferta, figlia di una prestazione di carattere in una serata tutt’altro che semplice. A trascinare i biancoazzurri ci ha pensato Andrea Calzavara, autore di una ripresa straripante: 18 punti (4/6 da due, 2/5 da tre, 4/6 ai liberi), 9 rimbalzi e 9 falli subiti. La sua tripla a otto secondi dalla sirena è quella che consegna il successo alla squadra di coach Bucchi. Importante anche il contributo di Radonjc, che ha chiuso con 15 punti.

Brindisi parte con il quintetto confermato: Calzavara, Brown, Radonjic, Ogden, Vildera, ma fatica nel primo tempo, chiuso sul 24-35. Rimini approfitta della scarsa vena offensiva dei padroni di casa per volare fino al +11, grazie alla fisicità di Camara e alle triple di Grande e Tommasini.

Nel secondo tempo cambia tutto: la difesa biancoazzurra alza l’intensità e, complici anche le difficoltà offensive di Rimini, Brindisi ricuce lo strappo. Il tecnico fischiato a coach Dell’Agnello dà la scossa al PalaPentassuglia e Radonjic sigla il sorpasso. Alla fine del terzo quarto è 42-43.

Nel quarto periodo esplode Calzavara: nove punti consecutivi e vantaggio Brindisi sul 51-43. Rimini non molla e risale fino al 53-52, poi Radonjic e Tomassini si rispondono a suon di triple. Marini realizza il sorpasso per gli ospiti a 27” dalla fine, ma è ancora Calzavara a piazzare la zampata vincente. Il PalaPentassuglia esplode.

VALTUR BRINDISI-BANCARIVIERA RIMINI 59-57

(13-16, 24-35, 42-43, 59-57)

Brindisi: Brown 10, Arletti, Del Cadia, Laquintana, Fantoma, Radonjic 15, Calzavara 18, Ogden 11, Vildera 5. Coach: Bucchi

Rimini: Johnson 13, Robinson 8, Simioni, Camara 4, Marini 9, Grande 13, Masciadri 2, Anumba, Tomassini 6, Conti 2. Coach: Dell’Agnello

Arbitri: Cassina, Giovannetti, Bartolini

Statistiche: Brindisi 18/25 ai liberi, 16/52 al tiro (9/19 da tre), 44 rimbalzi (6 offensivi). Rimini 3/6 ai liberi, 23/62 al tiro (8/31 da tre), 36 rimbalzi (4 offensivi).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author