Futsal B/F, Soccer Altamura in finale senza giocare

L’Athena Sassari non si è presentata, ora la sfida con Pero mette in palio la Serie A

Sarà Soccer Altamura – Pero la finale della Final Four di Serie B femminile di calcio a 5, in programma domani a Cesena, con in palio l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A.

Le altamurane hanno raggiunto l’atto conclusivo del torneo senza disputare la semifinale: l’Athena Sassari, avversaria prevista alle ore 19:00, non si è presentata al Carisport consegnando così la qualificazione a tavolino alla formazione biancorossa.

Nell’altra semifinale, giocata regolarmente, il Pero ha avuto la meglio sulla Virtus Romagna con un secco 2-0, maturato nel secondo tempo. La squadra lombarda aveva già raggiunto le Final Four nella scorsa stagione, imponendosi anche contro Altamura nei playoff grazie a una vittoria per 3-0 all’andata e resistendo al ritorno nonostante il 3-1 per le pugliesi.

Per la Soccer Altamura la sfida in programma domani rappresenta un appuntamento storico: nessuna squadra cittadina di calcio a 5 femminile ha mai raggiunto la massima serie. Il calcio d’inizio è previsto per le 15:00, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

