Basket A2/M, Brindisi: Fantoma operato d’urgenza ai denti

Il giocatore sarà comunque in campo al PalaPentassuglia per Gara 4 con Rimini

Attimi di preoccupazione durante gara 3 dei playoff tra Valtur Brindisi e BancaRiviera Rimini, quando Tommaso Fantoma è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un trauma contusivo al volto. Gli accertamenti medici hanno evidenziato la frattura coronale degli incisivi centrali superiori, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza.

L’atleta è stato immediatamente assistito dallo staff medico della formazione biancoazzurra e trasferito per le cure del caso. L’operazione di ricostruzione dentale è stata eseguita con successo dal dott. Marco Carrino, odontoiatra di riferimento del club, presso lo studio Dental Service di Brindisi.

L’intervento è perfettamente riuscito e non pregiudica la disponibilità del giocatore per la prossima sfida. Tommaso Fantoma sarà regolarmente in campo per gara 4 dei playoff, in programma domenica 18 maggio al PalaPentassuglia.

Una notizia importante per la Valtur Brindisi, che potrà contare su uno dei suoi elementi chiave in un momento cruciale della serie contro Rimini.

