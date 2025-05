Leuca, agente immobiliare in servizio precipita da un balcone

A Santa Maria di Leuca un agente immobiliare è precipitato nel vuoto cadendo dal balcone di un chiosco-bar in disuso durante una visita con un cliente.

L’uomo, impiegato di un’agenzia immobiliare con sede a Castrignano del Capo, era al lavoro e stava facendo visitare l’immobile ad un potenziale cliente, quando è ceduta parte del pavimento della balconata, facendolo precipitare da un’altezza di 4 metri.

In passato lo stesso locale, affacciato sulla scogliera nei pressi di Punta Ristola, aveva ospitato diverse attività commerciali, ma era chiuso da diverse stagioni.

Giunto il personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.

Disposto il sequestro probatorio dell’immobile da parte delle autorità giudiziarie, intervenute per effettuare un sopralluogo. La proprietaria dell’edificio è stata denunciata per omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author