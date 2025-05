Giordano: “Campagna avvelenata, con Nicoletti per una Matera nuova”

“In questa campagna elettorale è impossibile discutere di programmi: prevalgono odio e paura, soprattutto da parte di una sinistra che tenta di difendere un sistema di potere ormai logoro”. È quanto dichiarato da Pino Giordano, segretario provinciale della Ugl Matera, durante l’incontro svoltosi nella sede provinciale di Fratelli d’Italia alla presenza di Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito.

L’iniziativa ha coinvolto militanti, simpatizzanti e candidati alle prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio, occasione in cui l’Ugl ha espresso il proprio apprezzamento per la presenza della dirigente nazionale di FdI, definita “un segnale forte per Matera e per il ruolo strategico che la città dei Sassi può avere nel rilancio del Mezzogiorno”.

Nel corso del suo intervento, Giordano ha sottolineato le priorità per la città: “Matera ha bisogno di crescere sul piano dell’inclusività, della qualità della vita e soprattutto della salute pubblica. La sanità è la vera sfida del nostro tempo”.

Un impegno che, secondo l’Ugl, ha già visto primi risultati grazie all’azione dell’assessore regionale Cosimo Latronico, che ha avviato una gestione più efficiente e attenta del sistema sanitario lucano.

“Non possiamo fermarci ora. Serve un’Amministrazione comunale che metta al centro la salute dei cittadini e sappia dialogare costruttivamente con la Regione”, ha ribadito il segretario Ugl, rilanciando la candidatura di Antonio Nicoletti come “profilo credibile, capace di portare avanti un progetto serio e alternativo all’improvvisazione politica”.

L’Ugl conferma dunque il proprio sostegno a Nicoletti, promuovendo un’idea di Matera moderna, sana e solidale, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte attiva di una comunità in crescita.

