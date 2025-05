Paura nella notte sulla SP114: auto fuori strada, un ferito grave

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla strada provinciale 114, che collega Lizzano a Roccaforzata, il tratto di strada che conduce alla Madonna della Camera, in provincia di Taranto. Poco prima della mezzanotte, un’auto, con a bordo cinque persone è uscita di strada per cause ancora da accertare.

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali in modo grave. Quest’ultima è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito avvertito il 118. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari per prestare soccorso, insieme ai carabinieri per i rilievi e ai vigili del fuoco, giunti con una squadra dalla sede di Grottaglie, per mettere in sicurezza l’area e aiutare nelle operazioni di estrazione dei feriti.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

