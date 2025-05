L’Austria conquista l’Eurovision, Lucio Corsi porta l’Italia al 5° posto

L’Austria ha conquistato l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest grazie alla performance dell’artista JJ, che ha raggiunto il punteggio più alto della serata con il brano Wasted Love, totalizzando 436 punti. Questo successo rappresenta la terza affermazione storica per la nazione alpina nella competizione, dopo l’ultima vittoria ottenuta nel 2014 con Conchita Wurst.

Il risultato assume un valore aggiunto anche dal punto di vista simbolico: JJ è infatti il primo cantante di origine filippina a vincere l’Eurovision, segnando un momento significativo per la rappresentanza culturale all’interno del festival.

Alle sue spalle si è classificato Israele, che ha raccolto 357 punti, seguito a brevissima distanza da Estonia, sorpresa della serata, con 356 punti.

Tra le nazioni protagoniste, anche l’Italia, che ha ottenuto un dignitoso quinto posto con 256 punti grazie all’esibizione di Lucio Corsi. Il cantautore toscano ha conquistato sia il favore delle giurie che quello del pubblico, raccogliendo apprezzamenti diffusi per l’originalità e la forza espressiva della sua proposta. Ultimo posto per Gabri Ponte in rappresentanza di San Marino.

La classifica finale delle prime dieci posizioni

Austria – 436 punti Israele – 357 punti Estonia – 356 punti Svezia – 321 punti Italia – 256 punti Grecia – 231 punti Francia – 230 punti Albania – 218 punti Ucraina – 218 punti Svizzera – 214 punti

