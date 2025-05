Tragedia: veliero messicano contro il ponte di Brooklyn due morti e 19 feriti

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica a New York: un veliero della Marina militare messicana ha impattato contro il ponte di Brooklyn, causando la morte di due marinai e il ferimento di altre 19 persone, due delle quali in condizioni gravi.

La nave coinvolta è la Cuauhtémoc, imbarcazione usata come nave scuola per l’addestramento di cadetti, con un equipaggio complessivo di 277 persone. La collisione è avvenuta quando le cime degli alti alberi dell’imbarcazione hanno urtato una delle arcate del celebre ponte newyorkese.

Il sindaco di New York ha dichiarato che il ponte non avrebbe subito danni strutturali. La Marina messicana ha già annunciato l’apertura di un’indagine per fare piena luce sulle cause dell’incidente.

