Basket, esordio casalingo per la Valtur Brindisi

Inizierà al PalaPentassuglia il campionato della Valtur Brindisi, che in occasione della prima giornata del prossimo campionato di Serie A2 di pallacanestro ospiterà Avellino, compagine neopromossa approdata in Lega2 dopo aver battuto per certi versi a sorpresa Montecatini nella finale playoff di serie B. L’esordio stagionale è dunque previsto per domenica 29 settembre: inizia il countdown per gli appassionati di basket e per i tifosi della Stella del Sud.

In attesa del primo appuntamento ufficiale per la Valtur Brindisi, che comincerà la fase di preparazione il prossimo 12 agosto, è fitto il calendario di impegni amichevoli a cominciare dal derby (che si si riproporrà in campionato) contro Nardò il 28 agosto, la sfida contro Scafati (nel PalaDisfida di Barletta) il 31 dello stesso mese e il trofeo Pajetta con Udine, Verona e Orzinuovi da disputare a Udine il 6 e 7 settembre. Il 13 dello stesso mese presentazione ufficiale della squadra e il giorno successivo la sfida amichevole contro Rieti per il tradizionale “Trofeo Pentassuglia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author