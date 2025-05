I ragazzi del Santarella-De Lilla di Bari tornano sul grande schermo

BARI – In un mondo devastato da un’apocalisse, i ragazzi sopravvissuti si muovono in un paesaggio desolato alla ricerca di risposte, speranza e salvezza. Il gruppo smembrato è ancora guidato da Luià, pronto a confrontarsi con i propri traumi e conflitti interni. Mentre emergono tensioni tra fede e ragione, il gruppo si imbatte in nuovi personaggi. Tra visioni simboliche, interrogativi sull’esistenza di Dio, e riflessioni sul senso della vita dopo la fine del mondo, il racconto si snoda in un crescendo introspettivo, dove ogni personaggio è chiamato a fare i conti con ciò che è rimasto – dentro e fuori di sé – dopo la fine. Dopo il successo della prima stagione, sul grande schermo tornano i ragazzi dall’Istituto Professionale Santarella-De Lilla di Bari con la seconda stagione di Postquam, la serie fantasy realizzata dagli studenti, prodotta da Dinamo Film e diretta dal regista Michele Falleri.

