1a Categoria: Politi confermato allenatore dello Squinzano

Lo Squinzano Calcio 1913 ha ufficializzato la conferma di Gianluca Politi come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/2026. Una scelta all’insegna della continuità e della coerenza, che premia il lavoro svolto nelle ultime due stagioni.

Con una promozione già conquistata e un’altra che potrebbe arrivare a breve in attesa di ufficialità, il percorso sotto la guida di Politi ha segnato una crescita costante del gruppo e del progetto sportivo bianconero. Il tecnico ha saputo dare identità alla squadra, valorizzare ogni componente della rosa e trasmettere determinazione e senso di appartenenza.

“Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia e dato la possibilità di continuare questo progetto che ci ha visti protagonisti negli ultimi due anni” – ha dichiarato Gianluca Politi – “L’unico modo per ringraziare società e tifosi è continuare a dare il massimo per questa maglia”.

