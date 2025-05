Come avviare un sito web da zero e portarlo al successo? Ecco la strategia che funziona sempre

Mettere online un sito web, al giorno d’oggi, è una vera e propria sfida. Non tanto perché sia “complicato” disegnare pagine web e contenuti, ma perché, quando non c’è una strategia dietro, questa attività può rivelarsi solamente una spesa, senza alcun rendimento o resa. E difatti, la sola messa online di un sito web, di per sé, non si traduce automaticamente in guadagni, sia in termini di fatturato che di popolarità.

Per fare un vero salto di qualità, bisogna agire con attività mirate, e per farlo ci vuole l’intervento di un esperto in materia di posizionamento e SEO. Nello specifico, quando si parla di crescita organica, una buona consulenza SEO è spesso il punto di partenza proprio perché è utile a capire come piacere ai motori di ricerca e, quindi, come farsi trovare dagli utenti prima che vadano dai concorrenti.

Ma come si applica tutto questo in modo pratico? Non possiamo riassumere tutto il sapere che c’è dietro l’arte della SEO, ma possiamo darvi una panoramica generale in modo da guidarvi tra le attività necessarie a rendere un sito web visibile online, anche partendo da zero.

Principi del web: dai criteri di Google agli standard di accessibilità

Per portare un sito web al successo, è indispensabile costruirlo secondo i principi riconosciuti dai motori di ricerca e dagli organismi che regolano il web, a cominciare dalle linee guida ufficiali di Google. Il Gigante delle ricerche online, infatti, applica da tempo un modello valutativo noto come E-E-A-T – acronimo di Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness – che guida la selezione e il posizionamento delle pagine.

In sostanza, premia i siti che dimostrano esperienza diretta sull’argomento trattato, contenuti redatti da autori competenti, una reputazione costruita nel tempo tramite citazioni e link autorevoli, e un ambiente digitale trasparente, credibile e non manipolativo.

Sul piano tecnico, invece, contano le performance. Google integra tra i suoi fattori di ranking i Core Web Vitals, ossia un insieme di metriche che misurano l’esperienza utente. Questi parametri analizzano la velocità di caricamento dei contenuti principali, la reattività della pagina al primo clic e la stabilità del layout durante la navigazione. Se il sito è lento, instabile o difficile da usare, viene penalizzato nei risultati, a prescindere dalla qualità del contenuto.

Accessibilità e sicurezza

I moderni standard web, come quelli definiti dal W3C con le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), impongono che ogni contenuto digitale sia fruibile anche da utenti con disabilità visive, uditive o motorie. Attraverso un codice ben strutturato, l’uso corretto di tag semantici e la compatibilità con tecnologie assistive, i canali digitali diventano un vantaggio, perché un sito accessibile è spesso più ordinato, più performante e più facilmente interpretabile dai motori di ricerca e dalle intelligenze artificiali.

Un sito lento, disorganizzato o non sicuro viene penalizzato sia dagli utenti che dai motori di ricerca. Uno dei requisiti fondamentali, infatti, è la velocità di caricamento, per cui le pagine devono essere ottimizzate per caricarsi rapidamente su qualsiasi dispositivo, con particolare attenzione alla rete mobile. E per finire, il protocollo HTTPS è diventato ormai uno standard perentorio: ogni sito deve essere dotato di certificato SSL attivo e valido. Google lo considera un fattore di ranking e, soprattutto, un prerequisito per trasmettere fiducia. Senza contare che i browser segnalano esplicitamente i siti non sicuri e ciò comporta un danno diretto all’immagine e alla reputazione.

Qualità e originalità: come distinguersi dal rumore di fondo

Alla luce di quanto visto fin qui, anche chi non è esperto capirà che la qualità per Google non è una valutazione soggettiva, ma un insieme di segnali oggettivi: pertinenza tematica, profondità informativa, accuratezza, aggiornamento e chiarezza.

Ecco perché è importante lavorare molto sull’originalità, in modo da posizionarsi con contenuti unici, capaci di offrire un punto di vista distintivo, tipo dati proprietari, o approfondimenti non replicabili.

Di conseguenza, un contenuto superficiale, scritto in fretta, magari copiato o riformulato in modo meccanico, non avrà mai un buon posizionamento. Senza contare che le AI generative, come i motori di ricerca, sono in grado di confrontare contenuti, valutare ridondanze e identificare fonti affidabili. E se devono suggerire un link a un utente, scelgono sempre ciò che assicura la miglior risposta possibile alle sue richieste.

