Brindisi: sciopero dei lavoratori di Enel distribuzione contro orario”sfasciato”

Sciopero di due ore dei lavoratori di Enel-distribuzione.Giovedì 29 maggio ’25, per contrastare le imposizioni e le gravi criticità aziendali, per dare una risposta corale e reagire ad una Azienda che pensa di poter disporre della vita delle persone. Così i sindacati Cgil, Cisl e Uil di categoria su orario “sfasciato” per i lavoratori. “un errore storico non degno di una azienda così importante e non risolve le problematiche esistenti. Nel primo sciopero quello dello scorso 12 maggio ’25, in concomitanza con l’introduzione del nuovo orario, in Puglia, la risposta dei lavoratori è stata esemplare: gli operativi, in maniera decisa e compatta, hanno detto no all’arroganza di una Azienda che senza motivo ha disposto lo stravolgimento della vita dei lavoratori, proprio quelli che sono il cuore di questa Azienda e che permettono di ottenere i ricavi più importanti-scrivono o sindacati in una nota-.

Tutto ciò, dopo che in Puglia era stata già sperimentata, per 6 mesi, nella Unità Territoriale di Brindisi, la predisposizione delle attività su due turni, mattina e pomeriggio, al termine della quale le Segreterie Regionali con le rispettive RSU avevano espresso il loro totale dissenso all’applicazione di questo nuovo modello, perché stravolge la vita dei lavoratori e non migliora le criticità organizzative e di produttività.

Nuovi orari che sì sono dimostrati a giudizio di Antonio Frattini, Natale Lattanzi e Filippo Lupelli, rispettivamente Segretari Regionali di FILCTEM-CGIL , FLAEI- CISL , UILTEC-UIL della Puglia, poco compatibili con la realtà operativa di questa azienda.

