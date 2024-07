Il Brindisi prova a ingaggiare Manuel Ricci

Il Brindisi prova a rinforzare il centrocampo con l’ingaggio di Manuel Ricci, ex Potenza e Juve Stabia e nell’ultima stagione al Trastevere in D. La società biancazzurra si è inserita all’ultimo istante nella trattativa tra il calciatore e il Pompei che aveva praticamente già in pugno l’accordo. Ricci è una vecchia conoscenza del dg Andrea Gianni avendo giocato anche nella Salernitana e nella Lazio.

