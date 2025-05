Bari, cerca di sottrarsi a controllo: preso pregiudicato

BARI – Non si sarebbe fermato all’alt della polizia a un posto di blocco cercando di eludere i controlli ma è stato fermato dopo aver cercato di riprendere la marcia. In manette un pregiudicato del capoluogo. L’episodio nelle scorse ore in zona Policlinico. L’uomo, per evitare l’alt dei poliziotti, avrebbe anche cercato di mettere alla guida dell’auto una persona che era in auto con lui ma fermatosi, avrebbe improvvisamente accelerato cercando di investire gli agenti che però si sarebbero prontamente spostati per evitare il peggio. Il pregiudicato barese è stato dopo poco fermato e arrestato mentre per i poliziotti qualche escoriazione e nessuna ferita particolare.

