Fasano, in arrivo un rinforzo dalla Serie C

Adesso sì che il Fasano inizia a prendere forma. La preparazione pre-campionato dei biancazzurri della Selva è ufficialmente comuniciata con il raduno in sede ed i primissimi allenamenti agli ordini di mister Iannini. Sono al momento 15 i calciatori ufficializzati ed ad oggi le conferme rispetto allo scorso campionato sono solo due: Losavio e Ganci. Non mancano ovviamente i profili in prova, così come non mancano i nomi sul taccuino del ds Mariano Fernandez, che in attesa di chiudere altri innesti è al lavoro per mettere a segno un vero e proprio colpo.

Dalla Serie C potrebbe infatti arrivare Sabino Signorile, centrocampista offensivo di proprietà del Cerignola che nel corso della passata stagione ha trovato poco spazio a Messina. Dopo l’esperienza della stagione 21/22, in cui il classe 2002 barese è riuscito a rendersi grande protagonista in forza al Seregno, Signorile ha raccolto appena sei presenze in due stagioni tra Audace e siciliani. Un profilo duttile e di qualità, che potrebbe dunque cercare riscatto a due passi da casa, sposando la causa del Fasano. L’affare è in definizione e l’ufficialità, salvo clamorosi capovolgimenti di fronte, è attesa per le prossime ore.

Nel frattempo, è stato reso noto un ritorno tanto gradito dalla piazza. Parliamo del centrale difensivo argentino Facundo Onraita, rientrato a Fasano dopo un campionato da protagonista disputato con addosso la casacca della Vibonese. Onraita, già in biancazzurro nel 2022/2023, torna al Curlo dopo un solo anno di lontananza. Dopo Ganci, Bolzicco e Pussetto, ecco un altro sudamericano a disposizione di Iannini.

