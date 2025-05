Martina, Pizzulli: “Con la Nocerina per realizzare qualcosa di straordinario”

Poche ore all’atto finale per il Martina. Domenica 18 maggio, gli itriani affronteranno la Nocerina nell’ultimo turno dei playoff del Girone H di Serie D. Una sfida che giunge al culmine di un’altra stagione sorprendente per il Martina, con il tecnico Massimo Pizzulli che ha voluto ringraziare il proprio staff nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro i campani: “All’inizio di ogni stagione, l’aspetto fondamentale per me è lo staff. Il presidente mi ha sempre aiutato in questo, confermando le mie sensazioni sui componenti dello staff. So di avere accanto professionisti di alto livello”.

Bilancio: “I risultati sono stati straordinari, i ragazzi ci hanno dato tante emozioni fino all’ultima gara con l’Andria. Forse nemmeno noi ci aspettavamo tutto questo da ragazzi così giovani, alcuni dei quali esordienti in questa categoria. Quello che abbiamo ottenuto, però, lo abbiamo fatto con tutto lo staff. La soddisfazione è da parte di tutti, ora vogliamo chiudere alla grande questo percorso”.

Nocerina: “Abbiamo avuto qualche problemino in settimana, purtroppo qualcuno rimarrà fuori per motivi fisici. Chiunque scenderà in campo, però, darà l’anima come sempre. Abbiamo lavorato bene, nutriamo rispetto per gli avversari. La nostra idea di gioco è ben precisa, giocheremo in uno stadio sicuramente stracolmo e con un pubblico eccezionale. Siamo dispiaciuti di non avere i nostri tifosi, dobbiamo prendere atto della decisione ma è sempre un peccato per una finale. Siamo coscienti dei nostri mezzi, proviamo a realizzare qualcosa di straordinario. Abbiamo già vinto a Nocera Inferiore ma questa è un’altra partita. Dobbiamo capire quali saranno gli uomini che scenderanno in campo, saranno novanta minuti o centoventi di grande spettacolo che speriamo vada a nostro favore”.

