Presentato il 57° Rally del Salento: unisce sport e impegno sociale

Svelati eventi, percorsi e ospiti d’onore dell’edizione del 2025

È stata ufficialmente presentata, nella mattinata di venerdì 16 maggio al Centro Ecotekne dell’Università del Salento, l’edizione 2025 del Rally del Salento, manifestazione che festeggia il 57° anno e che si conferma tra le più prestigiose del panorama motoristico italiano.

L’evento, promosso dall’Automobile Club Lecce, comprende anche il 7° Rally Storico del Salento e il Salento Historic Regularity Rally, per la prima volta inserito nel Campionato Italiano Regolarità a Media. La gara sarà valida per il Trofeo Italiano Rally 2025 (coefficiente 1,5) e per la Coppa Rally di Zona 8, con la versione storica valevole per il Trofeo Rally di Zona 4.

Alla conferenza stampa erano presenti numerose autorità civili e istituzionali. Tra loro, il presidente dell’AC Lecce Francesco Sticchi Damiani, il prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, il questore Giampietro Lionetti, il professor Luigi Melica, la direttrice dell’AC Lecce Anna Palmisano, la presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, il deputato Andrea Caroppo, il consigliere provinciale Antonio Tramacere, il presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci, il rappresentante del CONI Luigi Renis, per il Panathlon Ludovico Malorgio e Emanuela De Leo della Commissione E-Sport.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza del Rally come evento sportivo, culturale e sociale. Patrocinato dalla Regione Puglia come European Region of Sport 2026, il Rally del Salento è definito da Sticchi Damiani “una manifestazione in continua crescita, capace di coinvolgere oltre 500 persone tra commissari e addetti, e di portare valore al territorio”. Tra gli aneddoti citati, anche la partecipazione del giovanissimo Kalle Rovanpera, oggi due volte campione del mondo rally.

Il programma sportivo si articola in due giornate: venerdì 23 maggio con shakedown su San Gregorio alle 11:00 e partenza ufficiale alle 20:10 con la Prova Spettacolo alla Pista Salentina di Torre San Giovanni – Ugento; sabato 24 maggio con sei prove speciali su asfalto da ripetere due volte: San Gregorio (14,14 km), Ciolo (11,75 km), Specchia (13,06 km). La cerimonia di chiusura è prevista alle 19:10.

A fianco del rally, numerosi eventi collaterali

– “Rally Girls and Boys Experience – Provaci anche tu!” che coinvolgerà otto giovani selezionati tramite quiz online per un giro in pista con i piloti Claudio Minnella e Giovanni De Giuseppe, affiancati dalla driver Sara Carra, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile e la sicurezza stradale, in collaborazione con la campagna “No Women No Panel” di Regione Puglia e RAI.

– “Motorterapia in Rally” con i “navigatori speciali” in collaborazione con il Motoclub Salentum Terrae, che proveranno l’emozione del tracciato rally in moto (venerdì 23 maggio, 14:00–17:00).

– Area espositiva dedicata alle Abarth, dimostrazioni con Kart Cross 600 (17:00–18:00), e spazio “Salento e Sapori” con prodotti agroalimentari locali promossi da CIA Salento.

Tra le novità di quest’anno, la mascotte ufficiale “Lupino”, disegnata dallo studente Riccardo Bleve del Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino”, simbolo del connubio tra sport, cultura e identità territoriale. Simpatico fuori programma anche con l’ingresso di un orsetto in tuta da pilota, nato su iniziativa del Rally Hub Team, promotore del ritorno della celebre Prova Speciale “Palombara”.

Da segnalare inoltre

– Il Premio Fair Play promosso dal Panathlon Club International

– La seconda edizione di “Insieme per la sicurezza stradale” con gli studenti dell’Istituto “A. Meucci” di Casarano, che parteciperanno ad attività educative con simulatori e strumenti di prevenzione

– La partecipazione alla campagna nazionale “Race to Donate” del pilota Alessandro Marchetti, per promuovere la donazione del midollo osseo tra i giovani

Le iscrizioni al 57° Rally del Salento si chiudono ufficialmente alla mezzanotte di venerdì 16 maggio. L’elenco ufficiale degli iscritti sarà reso noto all’inizio della prossima settimana.

