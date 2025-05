“Spegniamo TeleMeloni”, PD protesta davanti a Rai di Bari

Lunedì 19 maggio, mobilitazione contro il “blackout sui referendum. Informazione insufficiente, solo lo 0,62% di spazi”

“Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Con questo slogan il Partito Democratico darà vita lunedì 19 maggio a un presidio davanti alla sede regionale della Rai di Bari, in via Dalmazia. L’appuntamento è fissato alle 11:30 e rientra nella mobilitazione nazionale del partito contro quello che viene definito un “blackout informativo” in corso sulle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno.

A guidare la manifestazione pugliese sarà il segretario regionale Domenico De Santis, insieme a parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e cittadini. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota diffusa dal partito, è chiedere che “il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca il corretto diritto all’informazione dei cittadini, come previsto dalla Costituzione”.

Il Pd denuncia una copertura mediatica insufficiente da parte della Rai sulle tematiche referendarie: “Secondo i dati Agcom, finora solo lo 0,62% degli spazi informativi è stato dedicato ai referendum, un dato che conferma l’insufficienza del pluralismo informativo”.

Il presidio barese sarà una delle tante iniziative organizzate in contemporanea in varie città italiane, nell’ambito di una campagna che intende “difendere la qualità dell’informazione, la partecipazione democratica e il diritto dei cittadini ad essere informati su questioni centrali per il futuro del Paese”.

